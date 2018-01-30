МОК разрешил Бьорндалену поехать на Олимпиаду в составе белорусской делегации

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона и выдал аккредитацию знаменитому норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский.

"Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов. Благодарим МОК, что помог нашей федерации и знаменитый биатлонист будет присутствовать на Играх", - отметил Анатолий Стромский.

Как сообщалось, Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в качестве атлета на седьмую для себя Олимпиаду в составе команды Норвегии. Белорусская федерация биатлона выступила с инициативой пригласить биатлониста на Игры в составе белорусской делегации и оказать помощь в подготовке своей супруге Дарье Домрачевой, которая выступит в феврале в Пхенчхане.-0-

Бьорндален на Олимпиаде в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси Спортсмен признался, что ему было непросто принять тот факт, что Игры в Пхенчхане пройдут без него. Справиться с разочарованием помогли жена, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева и дочка.