МОК решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) до полной проверки допинг-проб с зимних Игр в Пхенчхане. Это решение поддержано сегодня на 132-й сессии МОК в Республике Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отстранение ОКР может быть снято только после того, как отдел по антидопинговой деятельности Всемирной ассоциации международных спортивных федераций "СпортАккорд" (DFSU), проводящий антидопинговую работу на Олимпиаде, подтвердит, что дополнительных случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами команды олимпийских атлетов из России не выявлено.

В ходе соревнований в Пхенчхане выявлены две положительные допинг-пробы у россиян, но, как отметили в МОК, эти случаи являются единичными и не указывающими на системное применение запрещенных препаратов.

Исполнительный комитет МОК также не разрешил российским атлетам пройти сегодня с национальным флагом на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.-0-