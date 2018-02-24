МОК решит вопрос о статусе Олимпийского комитета России

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пхенчхане сегодня пройдет заседание Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), на котором может быть принято решение о частичном или полном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР), сообщают информагентства.

На заседании будет заслушан доклад специальной комиссии МОК о выполнении российской стороной выдвинутых в декабре 2017 года критериев. На основе этого доклада Исполком примет решение о статусе ОКР и российских спортсменов, которые в случае положительного вердикта могут в воскресенье пройти на церемонии закрытия Олимпиады под флагом страны.

Исполком МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР в организации из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, при этом чистым российским атлетам было предложено принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. МОК постановил, что ОКР должен поспособствовать созданию независимой организации допинг-тестирования, целью которой является построение глобальной и целостной антидопинговой системы.

Как сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, международная организация не сожалеет о решении допустить российских спортсменов в нейтральном статусе до Игр-2018, несмотря на два случая положительных допинг-проб на Олимпиаде в Пхенчхане.-0-