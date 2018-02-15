Молодечно приглашает легкоатлетов посостязаться в часовом беге по манежу

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый кубок по часовому бегу в легкоатлетическом манеже пройдет в Молодечно 25 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Молодечненском райисполкоме.

К участию в забегах приглашаются представители клубов любителей бега Беларуси, стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Соревнования будут проводиться в лично-командном формате. Сильнейшие у мужчин определятся в возрастных группах до 18 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70-74 года, 75-79 лет, а также 80 лет и старше. У женщин первые пять возрастных категорий будут аналогичными, следующая - для участниц в возрасте 60-69 лет, самая старшая группа - от 70 лет. Подвести итоги соревнований поможет чиповая система. При регистрации каждый бегун вместе с номером получит чип, с помощью которого будет зафиксирован его результат на дистанции. Желающие принять участие в увлекательном беговом турнире могут подавать предварительные заявки вплоть до 23 февраля. Установленный лимит участников - 100 человек.

Сильнейшие в личном зачете в каждой возрастной группе определятся по наибольшему километражу, который им удастся преодолеть строго за отведенное время. В командных состязаниях среди клубов любителей бега суммируются три лучших мужских и два женских результата.

Победителей в возрастных группах наградят кубками и грамотами, призеры получат грамоты. Кубков будут удостоены и сборные клубов любителей бега, занявшие в командном зачете с первого по третье место. Обладатели первых мест в абсолютном зачете в часовом беге среди мужчин и женщин получат денежные призы. Организаторы - отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома и клуб любителей бега "Регион" - наградят памятными медалями всех финишировавших участников.

Состязания по часовому бегу являются традиционными для Молодечненского района и пользуются популярностью у бегунов разного возраста. В летний период забеги проходят на открытом воздухе.-0-