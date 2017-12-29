Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила России на ЧМ в Баффало

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила России со счетом 2:5 на предварительной стадии в группе В на чемпионате мира в Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для "молодежки" это уже третье поражение подряд на мировом форуме.

Беларусь - Россия - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Баффало. "Харбор центр". 1841 зритель.

Беларусь: Грищенко; Соколовский - Буровцев, Бовбель - Шарангович - М.Сушко (к); Дерябин - Еременко, Мартынов - Пищук - Дроздов; Гостев - Мартынюк, Рядченко - Литвинов - Лукашевич; Михальчук - Анисимов - Гринкевич; Габрусь, Асташевич.

Россия: Сухачев; Зайцев (к) - Минулин, Манукян - Рубцов - Каюмов; Кныжов - Макеев, Алтыбармакян - Мальцев - Полодян; Саморуков - Елизаров, Соколов - Шолохов - Абрамов; Семин - Шепелев, Костин - Иванов - Свечников.

Шайбы: 0:1 - Полодян (Макеев, Мальцев, 10.14). 0:2 - Рубцов (Каюмов, 12.44). 0:3 -Костин (Свечников, 23.33). 1:3 - Дерябин (Пищук, 42.03). 1:4 - Каюмов (Рубцов, Манукян, 44.21). 1:5 - Костин (Свечников, Иванов, 48.12). 2:5 - Пищук (Мартынов, 50.43).

Броски: 19 - 40.

Штраф: 6- 10.

В первом периоде подопечные Юрия Файкова дважды пропустили, после удачных действий нападающих соперника. Россияне уверенно контролировали ход игры, и во вторые двадцать минут встречи Клим Костин довел преимущество своей команды до трех шайб - 3:0. Белорусы смогли значительно прибавить в третьем периоде. Уже на 43-й минуте Дмитрий Дерябин забросил важную шайбу, но лидеры российской команды Артур Каюмов и Клим Костин отличились очередными заброшенными шайбами. В белорусской команде в середине периода автором гола стал Сергей Пищук - 2:5. Вскоре белорусы получили возможность сыграть в большинстве, после удалений Артема Минулина и Михаила Мальцева, но извлечь пользу из ощутимого численного преимущества белорусские хоккеисты не смогли.

Ранее молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила на турнире в США командам Швеции (1:6) и Швейцарии (2:3).

Четвертый матч в группе В на чемпионате мира подопечные Юрия Файкова проведут 30 декабря с Чехией.

Турнирное положение в группе "В": Швеция - 6 очков (2 игры), Россия - 6 (3), Чехия - 3 (2), Швейцария - 3 (2), Беларусь - 0 (3).-0-