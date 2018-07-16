Молодежная сборная Беларуси по волейболу обыграла Германию на ЧЕ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) добилась уверенной победы над Германией со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:23) на чемпионате Европы, проходящем в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем туре в группе I наша команда смогла добиться победы над одним из фаворитов турнира. Белорусы в концовке первой партии сумели перехватить инициативу стараниями лидеров нападения Владислава Давыскибы и Владислава Черныша.

Во втором сете подопечные Олега Микановича и вовсе переиграли соперников на блоке и подаче мяча. Благодаря слабому приему команды Германии сборная Беларуси доминировала на площадке до завершения встречи. Наиболее результативными игроками стали Владислав Давыскиба (16 очков) и Владислав Черныш (13 очков).

В другом матче дня волейболисты Чехии были сильнее Финляндии (3:1) и возглавляют турнирную таблицу группы I. Белорусская команда на старте турнира потерпела неожиданное поражение от Финляндии (0:3), затем одолела Португалию (3:0).

Турнирное положение: 1.Чехия - 7 очков (3 матча), 2. Беларусь - 6 (3), 3. Германия - 5 (3), 4. Нидерланды - 3 (2), 5. Финляндия - 3 (3), 6. Португалия - 0 (2).

В группе I белорусским волейболистам предстоит сыграть с Чехией (18 июля) и Нидерландами (19 июля). Две лучшие команды выйдут в полуфинал и встретятся с двумя лучшими сборными группы II, где выступают Россия, Польша, Франция, Турция, Италия и Бельгия.

В 2016 году молодежная сборная Беларуси по волейболу также выступала в финальной стадии континентального первенства и заняла 11 место.-0-

Фото CEV