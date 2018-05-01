Молодежная сборная Беларуси (U-20) завоевала право сыграть в финальной стадии ЧЕ по волейболу

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-20) завоевала право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификации к решающей стадии турнира подопечные Олега Микановича и Владимира Мойсиевича выступили в группе H в украинских Черкассах. В отборочных матчах белорусы одержали три победы: над Польшей - 3:0 (25:20, 25:20, 25:20), Хорватией - 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:18) и Украиной - 3:0 (25:21, 25:13, 25:14). Первое место в квартете позволило нашей команде квалифицироваться в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет с 14 по 22 июля текущего года в Бельгии и Нидерландах.

Кроме белорусской сборной право сыграть в финальной стадии получили команды Германии, Финляндии, Италии, Турции, Франции, Португалии и России.

Женская молодежная сборная Беларуси до 19 лет заняла второе место в группе F и выступит в третьем раунде отбора с 28 июня по 1 июля. Вместе с командой Натальи Мелянюк за четыре оставшиеся путевки на сентябрьский чемпионат Европы в Албании поборются сборные Германии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Словакии и Румынии.-0-