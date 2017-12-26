Молодежная сборная Беларуси (U20) по хоккею стартует на ЧМ в сильнейшем дивизионе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира (U20) в сильнейшем дивизионе, который пройдет в американском Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче в группе В команда под руководством Юрия Файкова сыграет со Швецией. Стартовое вбрасывание произойдет 26 декабря в 22.00 по белорусскому времени. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча.

После подготовки в США и трех товарищеских матчей с молодежной командой "Баффало" (5:0), молодежной сборной США (0:14) и сверстниками из Словакии (1:4) тренерский штаб белорусов огласил состав на предстоящий мировой форум:

вратари - Андрей Грищенко, Дмитрий Родик, Никита Толопило (все - ХК "Беларусь -U20", экстралига);

защитники - Дмитрий Буровцев, Владислав Габрусь, Андрей Гостев (все "Беларусь-U20"), Владислав Мартынюк ("Куньлунь Ред Стар джуниор", МХЛ), Владислав Соколовский ("Динамо-Молодечно"), Дмитрий Дерябин ("Динамо-Минск", КХЛ), Владислав Еременко ("Калгари Хитмэн", WHL);

нападающие - Назар Анисимов, Арсений Асташевич, Виктор Бовбель, Дмитрий Гринкевич, Александр Лукашевич, Владислав Рядченко (все - "Беларусь U20"), Иван Дроздов, Илья Литвинов (оба - "Юность-Минск"), Егор Шарангович ("Динамо-Минск"), Максим Сушко ("Овен Саунд Атак", OHL), Владислав Михальчук ("Принц Джордж", WHL), Игорь Мартынов ("Виктория Роялз", WHL).

К молодежной команде 27 декабря в Баффало планирует присоединиться и главный тренер национальной команды Беларуси Дэйв Льюис. Право сыграть в сильнейшем дивизионе мирового молодежного хоккея белорусы получили после удачного выступления в дивизионе 1-й группы А в немецком Бремерхафене в декабре 2016-го. Наша команда одержала в пяти матчах четыре победы, уступив лишь Германии в серии буллитов 3:4. Однако хозяева чемпионата проиграли австрийцам 0:3 и пропустили в турнирной таблице вперед белорусов, получивших единственную путевку в топ-дивизион.

Молодежная сборная Беларуси в восьмой раз выступит в сильнейшем дивизионе. Ранее лучшим результатом на чемпионатах мира для "молодежки" являлось девятое место в 2001 и 2002 годах, когда командой руководил Владимир Меленчук.

Следующий матч в группе В подопечные Юрия Файкова сыграют со Швейцарией 27 декабря (23.00), 29 декабря - с Россией (20.00), а 30 декабря - с Чехией (20.00).

В группу А молодежного чемпионата мира вошли сборные США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового первенства, а сборные, занявшие пятые места в группах, сыграют в серии за право остаться в сильнейшем дивизионе.-0-