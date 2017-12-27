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Молодежная сборная Беларуси уступила Швеции на ЧМ в Баффало

Спорт 27.12.2017 | 00:35
Во время игры
Во время игры

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-20) уступила Швеции 1:6 (1:1, 0:3, 0:2) в первом матче на чемпионате мира в Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке вернувшейся в элиту молодежного мирового хоккея сборной Беларуси пришлось противостоять одному из фаворитов турнира. Многие шведские игроки, несмотря на молодость, являются лидерами в своих клубах и уже находятся на драфте НХЛ. Свой высокий профессионализм "Тре крунур" продемонстрировали в прошедшей игре.

Беларусь - Швеция - 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Баффало. "Харбор центр".

Беларусь: Грищенко (Родик); Соколовский - Буровцев, Бовбель - Литвинов - Мартынов; Дерябин - Еременко, Шарангович - Дроздов - М.Сушко (к); Гостев - Мартынюк, Рядченко - Пищук - Гринкевич; Асташевич - Михальчук - Анисимов; Габрусь, Лукашевич.

Швеция: Густавссон (Ларссон); Лильегрен - Мовераре, Карлстрем - Боквист - Андерссон (к); Далин - Браннстрем, Петерссон - Л.Линдстрем - Нюландер; Г.Линдстрем - Шеллгрен, Содерлунд - Лундстрем - Стин; Густафссон - Йонссон Фьялби - Зеттерлунд; Хогберг, Давидссон.

Шайбы: 1:0 - Петерссон (Далин, 8.44, в большинстве). 1:1 - Шарангович (14.56). 2:1 - Браннстрем (Нюландер, Стин, 30.57). 3:1 - Густафссон (Г.Линдстрем, Шеллгрен, 32.33). 4:1 - Боквист (Браннстрем, Карлстрем, 34.18). 5:1 - Андерссон (Нюландер, Петтерссон, 42.17, в большинстве). 6:1 - Андерссон (Далин, Карлстрем, 51.07).

Броски: 9 - 36.

Штраф: 16 - 8.

Белорусы также старались не уступать оппонентам, тем более команда Юрия Файкова долгое время готовилась вместе на базе дружины "Беларусь U-20", выступающей в белорусской экстралиге. Шведы с первых минут действовали быстро. Скорости, порой, даже зашкаливали для молодежного хоккея. В таком темпе многим белорусским игрокам, даже которые уже имеют опыт выступления в минорных заокеанских лигах, играть приходиться довольно редко. В итоге уже первое удаление в составе белорусов обернулось для них пропущенной шайбой. Точным броском в "девятку" ворот, над ловушкой голкипера Андрей Грищенко, отметился Элиас Петтерссон. Нарушение правил со стороны Ивана Дроздова грозило вторым взятием ворот белорусов. Однако один из самых опытных игроков "молодежки", нападающий минского "Динамо" Егор Шарангович перехватил шайбу в зоне белорусов и вышел один на один с голкипером шведов, не оставив последнему никаких шансов - 1:1.

Такое развитие событий обнадежило болельщиков белорусов. Несмотря на тотальный контроль шайбы со стороны шведов, при условии грамотных действий в защите, подопечные Юрия Файкова могли рассчитывать на иной результат. До середины второго периода эти планы вполне были реалистичны. Тем более шведы в пылу борьбы, действуя на высокой скорости, также нарушали правила. Однако с 31-й минуты скандинавы окончательно перехватили инициативу. Способствовали этому быстрые шайбы Эрика Браннстрема и Гленна Густафссона. Шведская сборная вплоть до финальной сирены продолжала действовать в высоком темпе, и голкиперу Андрею Грищенко не раз приходилось вступать в игру. Не позволить шведам развить столь высокие скорости на площадке, белорусы могли только плотной силовой борьбой, которую в прошедшем поединке подопечным Юрия Файкова продемонстрировать не удалось.

Второй матч в группе "В" молодежная сборная Беларуси проведет 27 декабря против команды Швейцарии. Начало - в 23.00. В группе "В" в первый день чемпионата мира ранее состоялась одна встреча. Сборная России уступила Чехии - 4:5.-0-

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Теги
Беларусь, молодежь, хоккей, чемпионат мира
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