Молодежные футбольные сборные Беларуси и Молдовы сыграли вничью в отборочном матче к ЧЕ-2019

Во время матча. Фото АБФФ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные сборные Беларуси и Молдовы по футболу сыграли вничью (2:2) в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в группе 1 состоялась в городе Оргеев. Первый тайм остался за белорусской командой. Точными ударами отметились Макс Эбонг и Евгений Шевченко. После перерыва команда Молдовы сравняла счет - 2:2.

Футболисты Беларуси и Молдовы в текущем отборочном цикле встречались 10 октября 2017 года в Борисове, хозяева поля были сильнее - 3:1.

В отборочной группе 1 белорусские футболисты занимают четвертое место: Греция - 19 очков (7 матчей), Хорватия - 16 (7), Чехия - 13 (7), Беларусь - 11 (7), Молдова - 4 (8), Сан-Марино - 0 (8).

Следующий матч в квалификации к чемпионату Европы белорусская "молодежка" проведет 10 сентября в Гродно на стадионе "Неман" против сборной Хорватии.-0-