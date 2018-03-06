Молодежный ЧЕ по настольному теннису в Минске станет проверкой сил перед Евроиграми - тренер сборной

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный чемпионат Европы для игроков до 21 года в Минске по настольному теннису станет хорошей проверкой сил перед II Европейскими играми. Об этом рассказал сегодня журналистам первый заместитель председателя Белорусской федерации настольного тенниса, главный тренер национальной сборной Александр Петкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Наставник национальной команды подчеркнул, что Белорусская федерация настольного тенниса имеет достаточно богатый опыт проведения международных соревнований. Ранее все турниры проходили во Дворце тенниса, предстоящий решили попробовать провести в Falcon club, где есть свои преимущества: хороший свет, большее количество трибун.

"Согласно договору с Европейским союзом настольного тенниса (ETTU), белорусская сторона должна выполнить достаточно жесткие требования. Поэтому, несмотря на опыт, для нас это серьезные соревнования. Предстоящий турнир станет хорошей проверкой сил перед II Европейскими играми, в программу которых входит настольный теннис. В Минске будет находиться весь состав иcполкома ETTU, и они сами увидят, как мы готовы. По крайней мере у менеджера по проведению соревнований Димостениса Мессиниса никаких вопросов в ходе подготовки не возникло", - рассказал Александр Петкевич.

Чемпионат Европы для игроков до 21 года проводится во второй раз, и предстоящие соревнования - одни из самых значимых в текущем сезоне для молодых игроков. Всего на минском чемпионате Европы получили право выступить четыре белорусских игрока: Алина Никитченко (третий номер посева), Дарья Триголос (четвертый), Надежда Богданова (пятый), которая уже заслужила право выступить на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, а также Александр Ханин (шестой). Все белорусские игроки начнут выступление в одиночном разряде с 1/16 финала. Дарья Триголос и Надежда Богданова имеют первый номер посева в паре. Всего на чемпионате Европы U-21 выступят 56 парней и 56 девушек. Белорусские атлеты уже провели тренировки в спорткомплексе.

"Стать участником чемпионата Европы оказалось не так просто. Игроки отбирались по рейтингу. Хорошо знакомы со многими из наших соперников, встречались ранее на юниорских турнирах, есть соревнования и для игроков до 21 года. Главное сейчас - постараться сыграть на высоком уровне", - рассказала Алина Никитченко.

Чемпионат Европы по настольном теннису среди игроков до 21 года пройдет в Минске с 8 по 11 марта. Трансляцию матчей можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 5" и на официальном сайте Европейского союза настольного тенниса.-0-