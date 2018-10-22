Молодежный чемпионат мира по шашкам пройдет в Гомеле

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный чемпионат мира по шашкам-100 пройдет в Гомеле 28 октября - 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном учебно-методическом центре физического воспитания населения.

Гомель впервые примет такой чемпионат. За места на пьедестале в течение недели будут бороться 250 спортсменов. География участников включает более 20 стран. Заявки поступили из Азербайджана, Бельгии, России, Китая, Украины, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Монголии, Польши, Суринама, Турции, Венгрии.

Посоревнуются спортсмены в классических и блиц-турнирах. Победителей наградят дипломами, кубками, медалями.

Помимо состязаний для участников запланирована культурно-познавательная программа.

"Проведение в Гомеле чемпионата мира по шашкам будет способствовать популяризации белорусской школы шашек на международной арене, укреплению международных связей со многими спортивными организациями, развитию туристической привлекательности региона", - добавили в центре.-0-