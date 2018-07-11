Молодой форвард заключил пробный контракт с ХК "Динамо-Минск"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой форвард Андрей Белевич заключил пробный контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Форвард уже выступал в системе юниорских команд "зубров" за "Динамо-Шинник" и "Динамо-Раубичи". Затем на два года отправился в институт сборных: в команду U-20. А прошлым летом вернулся в систему "зубров" и пополнил ряды "Динамо-Молодечно". В 40 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (6+10) очков. Белевич также заработал 8 минут штрафа и +9 по системе "плюс/минус". В плей-офф молодечненцы неожиданно добрались до полуфинала, в чем была немалая заслуга Андрея. На его счету 8 (7+1) результативных баллов в 11 матчах.

20-летний форвард уже привлекался в состав национальной сборной Беларуси. На молодежном чемпионате мира - 2017 дивизиона 1, когда белорусская команда завоевала путевку в элитный дивизион, Белевич был признан лучшим игроком турнира. В 5 встречах форвард набрал 9 (6+3) очков.

Вновь попробует свои силы в стане "зубров", заключив пробный контракт, 32-летний вратарь Дмитрий Мильчаков. Голкипер защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2016 год, проведя 42 матча. Последние же два сезона хоккеист провел в "Юности".

Основным вратарем "Динамо" в прошлом году был швед Юнас Энрот, который продлил трудовое соглашение с минчанами. В команде также приступят к тренировкам к старту чемпионата КХЛ голкиперы Никита Толопило и Михаил Карнаухов.-0-