Молодые хоккеисты из Беларуси и России поборются за награды международного турнира в Гомеле

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по хоккею с шайбой среди молодежных команд памяти Алексея Костюченко пройдет в Гомеле с 25 по 27 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

Участниками баталий станут молодежные команды, в состав которых входят спортсмены 1996-2002 годов рождения. На ледовой площадке за лидерство поспорят представители Минска, Жлобина, Гомеля и Москвы.

Турнир проводится по круговой системе. Победителя определят по наибольшему количеству набранных очков. Командам, занявшим призовые места, будут вручены кубки. Также по результатам поединков назовут лучших вратаря, защитника, нападающего, бомбардира.

Нынешний турнир станет уже седьмым по счету. Он проводится как дань памяти и уважения почетному гражданину Гомеля Алексею Костюченко, который внес весомый вклад в создание, развитие и укрепление материально-технической базы ХК "Гомель".

Среди основных целей соревнования - закрепление приобретенных в учебно-тренировочном процессе технических, тактических умений и навыков, повышение уровня спортивного мастерства и приобретение опыта спортивной борьбы, укрепление здоровья и физическое совершенствование молодых хоккеистов, развитие дружеских и товарищеских отношений между участниками.

Организаторами турнира выступают Гомельская областная общественная организация "Федерация хоккея", КСУП "Хоккейный клуб "Гомель", областная СДЮШОР №1.-0-