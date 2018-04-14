Молодым игрокам в Беларуси создаются максимально комфортные условия для развития - ФХБ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодым игрокам в Беларуси создаются максимально комфортные условия для развития, заявил журналистам начальник отдела по проведению соревнований Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Владислав Клочков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Федерация старается создавать максимальные условия для перспективных молодых игроков. Есть центр национальных команд, многие игроки неплохо выступают в заокеанских лигах, о которых болельщики услышат в ближайшее время. Если у кого-то не получается и он возвращается из Северной Америки, то может тренироваться в нашей системе сборных. Однако если кто-то решил уехать, то удержать сложно. В федерации уверены, что многие из ребят вернутся", - сказал Владислав Клочков.

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