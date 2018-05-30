Морозова, Азаренко и Соболенко завершили выступление на "Ролан Гаррос"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три белорусские теннисистки попрощались сегодня с открытым чемпионатом Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов в матче первого круга парного разряда проиграли в двух сетах австралийке Саманте Стосур и россиянке Анастасии Павлюченковой - 3:6, 4:6. Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которые должны были встретиться с чешско-российской парой Люция Шафаржова / Светлана Кузнецова, еще до матча решили сняться с турнира.

Таким образом, из квартета белорусок, стартовавших на парижских кортах "Ролан Гаррос", остается только Александра Саснович. Сегодня она и китаянка Дуань Инъин сыграют с румынско-украинским тандемом Ана Богдан / Ольга Савчук.

Завтра Александра Саснович во втором раунде одиночного разряда встретится с голландской теннисисткой Кики Бертенс.

В соревнованиях смешанных дуэтов белорус Максим Мирный и латвийская теннисистка Елена Остапенко будут соперничать со словенско-голландской парой Андреа Клепач / Жан-Жюльен Ройер.-0-