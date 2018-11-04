Морозова и Аояма проиграли в финале теннисного турнира в Чжухае

Сюко Аояма и Лидия Морозова. Фото из twitter-аккаунта WTA Elite Trophy

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли в финале парного разряда теннисного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с общим призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финальном матче белорусско-японский тандем уступил украинским сестрам-близнецам Людмиле и Надежде Киченок - 4:6, 6:3, 7:10.

Позже в решающем поединке одиночного разряда австралийская теннисистка Эшли Барти (19-й номер мирового рейтинга) встретится с китаянкой Ван Цян (22).-0-