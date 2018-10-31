Морозова и Аоюма победили на старте малого итогового турнира в Чжухае

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма успешно стартовали на турнире в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом матче группового этапа парного разряда белорусско-японский тандем обыграл польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:2.
В одиночном разряде белоруска Арина Соболенко победила в стартовом поединке группового раунда австралийку Эшли Барти (6:4, 6:4), а 2 ноября встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией.-0-
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