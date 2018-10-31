Морозова и Аоюма победили на старте малого итогового турнира в Чжухае

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма успешно стартовали на турнире в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче группового этапа парного разряда белорусско-японский тандем обыграл польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:2.

В одиночном разряде белоруска Арина Соболенко победила в стартовом поединке группового раунда австралийку Эшли Барти (6:4, 6:4), а 2 ноября встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией.-0-

Арина Соболенко победно начала малый итоговый турнир WTA в Чжухае В первом поединке предварительной группы С белоруска встречалась с австралийской теннисисткой Эшли Барти, занимающей 19-е место в мировом рейтинге, и выиграла в двух сетах - 6:4, 6:4.

Фото организаторов турнира