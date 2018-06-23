Морозова и Керхов не вышли в финал теннисного турнира в Испании

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов не смогли выйти в финал парного разряда турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинальном матче белорусско-голландский тандем меньше чем за час проиграл чешскому дуэту Люция Шафаржова / Барбора Штефкова - 0:6, 4:6.
На мужском турнире в узбекской Фергане белорус Егор Герасимов уступил сегодня в 1/2 финала одиночного разряда испанцу Энрике Лопесу-Пересу в двух сетах - 4:6, 4:6.-0-
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