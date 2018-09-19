Московский "Локомотив" проиграл в первом матче Лиги чемпионов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли в Стамбуле турецкому "Галатасараю" 0:3 в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Российский чемпион пропустил мяч уже на 9-й минуте игры после удара Гарри Родригеса. До перерыва москвичи создали несколько отличных моментов для взятия ворот, но не реализовали их. Во втором тайме хозяева вновь завладели инициативой и еще дважды поразили ворота гостей. Сначала отличился Эрен Дердийок, а в самой концовке последнюю точку поставил Сельчук Инан, реализовавший пенальти. В другом матче стартового тура в группе D немецкий "Шальке-04" в Гельзенкирхене сыграл вничью с португальским "Порту" - 1:1.
Результаты игр в других группах:
А - "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 0:1, "Монако" - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:2.
В - "Барселона" (Испания) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 4:0, "Интер" (Милан, Италия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - 2:1.
С - "Ливерпуль" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 3:2, "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Наполи" (Италия) - 0:0.
Стартовые игры в остальных четырех квартетах пройдут 19 сентября.-0-
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