Московский "Локомотив" сохранил лидерство в футбольном чемпионате России

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" победили "Урал" в заключительном матче 22-го тура чемпионата России и сохранили за собой первое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок в Екатеринбурге команда Юрия Семина провела очень уверенно, решив судьбу встречи в первые 15 минут игрового времени. Сначала на 11-й минуте счет открыл Антон Миранчук, а еще через 4 минуты окончательный результат установил Мануэл Фернандеш, реализовавший пенальти - 2:0. Это уже 15-я победа "Локомотива" в нынешнем российском первенстве.

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил в Грозном местный "Ахмат" со счетом 3:0 и набрал 41 очко. Столько же зачетных баллов у действующего чемпиона страны московского "Спартака", который с большим трудом одолел на своем поле аутсайдера хабаровский СКА - 1:0.

Махачкалинский "Анжи", который тренирует белорус Вадим Скрипченко, в гостях не устоял под напором футболистов "Уфы", уступив в драматичном матче со счетом 2:3. Пермский "Амкар" принимал в Уфе тульский "Арсенал" и проиграл 0:2. В составе пермской дружины весь матч провел белорусский защитник Михаил Сиваков, а Сергей Баланович на поле не выходил. Футболисты "Ростова" с белорусским полузащитником Тимофеем Калачевым в составе у себя дома разошлись миром с одним из фаворитов турнира "Зенитом" из Санкт-Петербурга - 0:0. С таким же счетом в Химках завершился матч московского "Динамо" и "Краснодара", а футболисты "Тосно" уступили гостям из казанского "Рубина" со счетом 0:1.

Турнирное положение после 22 туров:

1. "Локомотив" - 49 очков (разница мячей - 34-15),

2. "Спартак" - 41 (37-23),

3. ЦСКА - 41 (32-17),

4. "Краснодар" - 40 (35-24),

5. "Зенит" - 39 (31-13),

6. "Уфа" - 31 (24-25),

7. "Арсенал" - 31 (23-23),

8. "Рубин" - 27 (22-18),

9. "Ахмат" - 26 (22-30),

10. "Ростов" - 26 (18-20),

11. "Урал" - 25 (25-25),

12. "Динамо" - 24 (20-21),

13. "Тосно" - 23 (19-36),

14. "Амкар" - 22 (12-21),

15. "Анжи" - 20 (25-42),

16. СКА - 12 (16-39).

В споре лучших бомбардиров российского чемпионата лидирует Федор Смолов из "Краснодара", в активе которого 12 мячей.-0-