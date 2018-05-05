Московский "Локомотив" стал чемпионом России по футболу спустя 14 лет

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" после 14-летнего перерыва стали чемпионами России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое третье в истории золото команда Юрия Семина завоевала за тур до финиша турнира, победив на своем поле "Зенит" из Санкт-Петербурга 1:0. Золотой гол на 87-й минуте забил португальский легионер "Локо" Эдер.

Набрав 60 очков в 29 матчах, "Локомотив" стал недосягаем для конкурентов. В активе московского "Спартака" и "Краснодара" по 53 балла, у московского ЦСКА, который тренирует белорус Виктор Гончаренко, 52 очка.-0-