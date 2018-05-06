Московский "Локомотив" стал чемпионом России по футболу спустя 14 лет

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" после 14-летнего перерыва стали чемпионами России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое третье в истории золото команда Юрия Семина завоевала за тур до финиша турнира, победив на своем поле "Зенит" из Санкт-Петербурга 1:0. Золотой гол на 87-й минуте забил португальский легионер "Локо" Эдер. До этого железнодорожники становились чемпионами в 2002 и 2004 годах также под руководством Юрия Семина, которому 11 мая исполнится 70 лет.

Набрав 60 очков в 29 матчах, "Локомотив" стал недосягаем для конкурентов. На второе место вышел московский "Спартак", набравший 56 очков после выигрыша у "Ростова" (2:0), у "Краснодара", победившего хабаровский СКА (1:0) 53 балла, на очко отстает московский ЦСКА, который тренирует белорус Виктор Гончаренко. Армейцы обойдут южан, если победят сегодня на своем поле тульский "Арсенал".-0-