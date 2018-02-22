Московский "Локомотив" вслед за ЦСКА пробился в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" вслед за земляками из ЦСКА вышли в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевой победы в первом матче 1/16 финала над французской "Ниццей" (3:2) команде Юрия Семина на своем поле нужно было сохранить добытое преимущество. Москвичи этого добились, победив 1:0, благодаря голу Игоря Денисова на 30-й минуте игры.

Накануне ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко одолел у себя дома белградскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом 1:0 и пробился во второй раунд плей-офф Лиги Европы. Первая игра в сербской столице завершилась вничью - 0:0.

Московский ЦСКА первым вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы В ответном поединке 1/16 финала армейцы, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, принимали на своей арене белградскую "Црвену Звезду" и победили с минимальным счетом 1:0.

Остальные участники 1/8 финала второго по рангу континентального турнира определятся сегодня поздно вечером. Из представителей России играет еще "Зенит", которому в Санкт-Петербурге нужно взять реванш у шотландского "Селтика" за поражение недельной давности в Глазго - 0:1. Еще более сложная задача у российского чемпиона московского "Спартака", который на своей арене уступил испанскому "Атлетику" со счетом 1:3 и теперь в Бильбао будет стараться отыграться. Вице-чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" под руководством белоруса Александра Хацкевича примут греческий АЕК, с которым в Афинах сыграли вничью - 1:1. Казахстанская "Астана" с белорусами Иваном Маевским и Игорем Шитовым в составе попытается показать достойную игру в гостях у лиссабонского "Спортинга", которому дома уступила 1:3.-0-