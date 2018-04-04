Московский "Спартак" стал последним полуфиналистом Кубка России по футболу

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" вышли в полуфинал розыгрыша Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче 1/4 финала действующие чемпионы России обыграли в Самаре представителя второго дивизиона "Крылья Советов" со счетом 3:1. Все голы у победителей забили легионеры: в первом тайме отличился Зе Луиш из Кабо-Верде, а после перерыва его почин поддержали голландец Квинси Промес и бразилец Луис Адриано. На последних секундах игры гол престижа у самарцев забил Александр Соболев. Белорусский форвард "крылышек" Сергей Корниленко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте встречи.

В борьбе за выход в финал спартаковцы 18 апреля встретятся с футболистами "Тосно". В другом полуфинале сыграют два клуба из ФНЛ - курский "Авангард" и ярославский "Шинник". Решающий кубковый поединок состоится 9 мая в Волгограде.-0-