Московский ЦСКА и питерский СКА сыграют в финале плей-офф Западной конференции КХЛ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА обыграл в шестом матче серии на выезде финский "Йокерит" со счетом 4:3 и вышел в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события матча в Хельсинки развернулись в первом и втором периодах. Команды отличись результативными действиями, однако последнее слово осталось за московским клубом. На 33-й минуте точным броском отметился Сергей Андронов. Итог серии - 4:2.

В финале Западной конференции ЦСКА сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина питерским СКА. Серия начнется в Санкт-Петербурге 29 марта.

В Восточной конференции КХЛ ждет своего соперника казанский "Ак Барс". В Челябинске 25 марта местный "Трактор" примет "Салават Юлаев". Уфимский клуб ведет в серии - 3:2.-0-