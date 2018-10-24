Московский ЦСКА крупно проиграл "Роме" в футбольной Лиге чемпионов

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли итальянской "Роме" 0:3 в гостевом поединке 3-го тура группы G Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на римском "Стадио Олимпико" прошла с преимуществом хозяев и уже в первом тайме Эдин Джеко оформил голевой дубль. После перерыва Ченгиз Ундер поставил последнюю точку, в третий раз поразив ворота Ильи Помазуна. Перед этой игрой москвичи одолели у себя дома действующего победителя чемпионской Лиги мадридский "Реал" (1:0), который в 3-м туре переиграл в испанской столице чешскую "Викторию" из Пльзени со счетом 2:1. Турнирное положение после первого круга: "Реал" - 6 очков, "Рома" - 6, ЦСКА - 4, "Виктория" - 1.

В квартете F украинский "Шахтер" из Донецка принимал в Харькове английский "Манчестер Сити" и уступил с результатом 0:3. В другом поединке немецкий "Хоффенхайм" у себя дома сыграл вничью с французским "Лионом" - 3:3. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 6, "Лион" - 5, "Хоффенхайм" - 2, "Шахтер" - 2.

Результаты встреч 3-го тура в других группах:

Е - АЕК (Афины, Греция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:2, "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 1:0. Турнирное положение: "Бавария" - 7, "Аякс" - 7, "Бенфика" - 3, АЕК - 0.

Н - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Валенсия" (Испания) - 1:1, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:1. Турнирное положение: "Ювентус" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 4, "Валенсия" - 2, "Янг Бойз" - 1.

В остальных группах заключительные встречи первого круга состоятся сегодня вечером:

А - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Брюгге" (Бельгия) - "Монако". Турнирное положение после двух туров: "Боруссия" - 6, "Атлетико" - 6, "Монако" - 0, "Брюгге" - 0.

В - "Барселона" (Испания) - "Интер" (Милан, Италия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия). Турнирное положение: "Барселона" - 6 очков, "Интер" - 6, ПСВ - 0, "Тоттенхэм" - 0.

С - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия). Турнирное положение: "Наполи" - 4, "Ливерпуль" - 3, "Пари Сен-Жермен" - 3, "Црвена Звезда" - 1.

D - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Порту" (Португалия), "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия). Турнирное положение: "Порту" - 4, "Шальке" - 4, "Галатасарай" - 3, "Локомотив" - 0.-0