Московский ЦСКА первым вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА стали первыми участниками 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном поединке 1/16 финала армейцы, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, принимали на своей арене белградскую "Црвену Звезду" и победили с минимальным счетом 1:0. В самом конце первого тайма уже в добавленное время хозяева провели атаку с правого фланга - и Алан Дзагоев замкнул передачу Константина Кучаева. После перерыва обе команды имели шансы отличиться, но результат не изменился. В первом матче, проходившем в сербской столице 13 февраля, соперники не выявили победителя - 0:0. На групповой стадии Лиги Европы футболисты "Црвены Звезды" дважды сыграли вничью с борисовским БАТЭ (1:1, 0:0), который тренировал Александр Ермакович, ныне являющийся одним из ассистентов Виктора Гончаренко.

Остальные повторные встречи за выход в 1/8 финала состоятся 22 февраля. Футболисты киевского "Динамо" под началом белорусского тренера Александра Хацкевича примут в столице Украины греческий АЕК, с которым сыграли вничью в Афинах - 1:1. Казахстанская "Астана", в которой выступают белорусские легионеры Игорь Шитов и Иван Маевский, в Лиссабоне встретится со "Спортингом". В первой игре у себя дома "Астана" уступила гостям из Португалии со счетом 1:3. С таким же результатом чемпион России московский "Спартак" проиграл на своем поле испанскому "Атлетику" из Бильбао. Нынешний лидер российского первенства московский "Локомотив" у себя дома постарается удержать преимущество над французской "Ниццей", добытой в гостях - 3:2. Питерский "Зенит", уступивший в Глазго шотландском "Селтику" со счетом 0:1, намерен взять реванш на своем стадионе.-0-