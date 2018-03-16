Московский ЦСКА победил на выезде "Лион" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА победил на выезде французский "Лион" со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре в Москве подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко уступили 0:1, но в гостях армейцы усилиями Александра Головина, Ахмеда Мусы и Понтуса Вернблума забили трижды. Благодаря большему количеству мячей на выезде ЦСКА вышел в 1/4 финала.

Уверенно справился с некогда грозным итальянским "Миланом" лондонский "Арсенал". После победы неделей ранее в Италии 2:0 подопечные Арсена Венгера добились успеха на домашнем газоне. На гол гостей в исполнении Хакана Чалханоглу на 35-й минуте лондонцы ответили голевым дублем Дэнни Уэлбека (39-я и 86-я мин.) и точным ударом Гранита Джаки (71-я).

По итогам матчей 1/8 финала в следующий раунд прошли испанский "Атлетико", немецкий "Лейпциг", португальский "Спортинг", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель" и английский "Арсенал".

Соперника ЦСКА по четвертьфиналу определит жеребьевка, которая пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне.-0-