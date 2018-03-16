Московский ЦСКА сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с лондонским "Арсеналом"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в четвертьфинале с лондонским "Арсеналом", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соперник питерского "Зенита" на прежней стадии в 1/8 финала "Лейпциг" (Германия) сыграет с "Марселем" (Франция), обидчик киевского "Динамо" Александра Хацкевича итальянский "Лацио" сразится за выход в полуфинал с австрийским "Зальцбургом". Мадридский "Атлетико" встретится с лиссабонским "Спортингом".
Футболисты ЦСКА в 1/8 финала текущего еврокубка смогли одержать победу в гостях над французским "Лионом" 3:2. Этот успех и позволил армейцам войти в восьмерку сильнейших команд турнира.
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 5 апреля, ответные - 12 апреля.-0-
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