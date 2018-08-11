Московский ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем" в чемпионате России по футболу

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграл вничью с футболистами красноярского "Енисея" 1:1 в гостевом поединке 3-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм игры, состоявшейся в Тюмени, прошел с преимуществом дебютантов премьер-лиги, и москвичам пришлось больше обороняться. Счет был открыт на 58-й минуте встречи, когда Михаил Костюков поразил ворота Игоря Акинфеева, проводившего 400-й матч за ЦСКА. Гости отыгрались через 20 минут после пенальти, реализованного Абелем Эрнандесом. В активе армейцев всего два очка после трех проведенных матчей.

Позже московский "Спартак" примет на своем поле махачкалинский "Анжи", а "Ростов" с белорусом Тимофеем Калачевым в составе сыграет у себя дома с самарскими "Крыльями Советов", за которые играет еще один опытный белорусский футболист - Сергей Корниленко.

Еще два поединка пройдут 12 августа - действующий чемпион страны московский "Локомотив" сыграет в гостях у "Оренбурга", а тульский "Арсенал" примет на своем поле гостей из грозненского "Ахмата". В понедельник, 13 августа, соперник минского "Динамо" по квалификации Лиги Европы питерский "Зенит" сыграет в Казани с "Рубином", футболисты "Уфы" дома будут соперничать с "Краснодаром", в котором выступает белорус Александр Мартынович.-0-