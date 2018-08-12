Московский ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем" в чемпионате России по футболу

Во время матча. Фото из Twitter

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграл вничью с футболистами красноярского "Енисея" 1:1 в гостевом поединке 3-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм игры, состоявшейся в Тюмени, прошел с преимуществом дебютантов премьер-лиги, и москвичам пришлось больше обороняться. На 50-й минуте армейцы остались в меньшинстве, и через 8 минут Михаил Костюков поразил ворота Игоря Акинфеева, проводившего 400-й матч за ЦСКА. Гости отыгрались через 20 минут после пенальти, реализованного Абелем Эрнандесом. В активе армейцев всего 2 очка из 9 возможных.

Московский "Спартак" принимал на своем поле махачкалинский "Анжи" и вырвал победу с минимальным счетом 1:0.

Футболисты "Ростова" с белорусом Тимофеем Калачевым в составе у себя дома с таким же результатом уступили самарским "Крыльям Советов", за которые не играл еще один опытный белорусский футболист Сергей Корниленко. До этого ростовчане одержали две виктории подряд.

Еще два поединка пройдут сегодня - действующий чемпион страны московский "Локомотив" сыграет в гостях у "Оренбурга", а тульский "Арсенал" примет на своем поле гостей из грозненского "Ахмата".

В понедельник, 13 августа, соперник минского "Динамо" по квалификации Лиги Европы питерский "Зенит" сыграет в Казани с "Рубином", футболисты "Уфы" дома будут соперничать с "Краснодаром", в котором выступает белорус Александр Мартынович.-0-