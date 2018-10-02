Московский ЦСКА Виктора Гончаренко примет "Реал" во втором туре футбольной Лиги чемпионов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь городов Европы примут сегодня матчи второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Москве футболисты ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примут действующего победителя ЛЧ мадридский "Реал". В стартовом туре соревнований в группе G москвичи, уступая по ходу игры 0:2, сыграли вничью с чешской "Викторией" из Пльзеня - 2:2, а мадридский гранд разгромил на своем поле итальянскую "Рому" - 3:0. Сегодня римляне сыграют у себя дома с чешским чемпионом.

Донецкий "Шахтер", выступающий в квартете F, сыграет в гостях у французского "Лиона". В другом матче этой группы немецкий «Хоффенхайм примет на своей арене английский "Манчестер Сити". В стартовый игровой день чемпионы Украины в Харькове сыграли вничью с "Хоффенхаймом" - 2:2, а "Лион" неожиданно обыграл на выезде чемпионов Англии - 2:1.

Расклад сегодняшних поединков в других группах:

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), АЕК (Афины, Греция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания).

В остальных четырех квартетах встречи 2-го тура состоятся 3 октября:

А - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако", "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия).

В - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Барселона" (Испания), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Интер" (Милан, Италия).

С - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия).

D - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия), "Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).-0-