Мозырская "Славия" вернулась в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" спустя год вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче 28-го тура соревнований команд первой лиги мозыряне разгромили гостей из "Лиды" со счетом 3:0 и обеспечили себе одну из двух путевок в элитный дивизион. Вторым повышение в классе, скорее всего, получит минский клуб "Энергетик-БГУ", которому в двух оставшихся турах нужно набрать лишь одно очко.

Из второй лиги в первую поднимутся брестский "Рух" и минские "Крумкачы", которые досрочно, за два тура до финиша турнира, стали недосягаемы для конкурентов.-0-