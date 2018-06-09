Мужская белорусская байдарка-четверка завоевала золото ЧЕ в Белграде

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская белорусская байдарка-четверка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале на 1000 м Кирилл Никитин, Виталий Белько, Илья Федоренко и один из самых опытных гребцов Роман Петрушенко показали отличную готовность к турниру. Белорусы к середине дистанции уверенно лидировали и не позволили соперникам опередить их в финишном створе - 2 мин. 48,841 сек. Второе место заняли гребцы из Словакии, а третья позиция у байдарочников из Испании.
Как сообщалось, в первый день финалов чемпионата Европы в белорусской команде золотую награду в каноэ-одиночке на 500 м выиграла Елена Ноздрева, а серебряная медаль на 500 м в активе женской байдарки-четверки.
Чемпионат Европы в Белграде завершится 10 июня.-0-
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