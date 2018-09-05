Мужская и женская сборная Беларуси по биатлону готовятся к сезону в "Раубичах"

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборная Беларуси по биатлону продолжают подготовку к сезону в спорткомплексе "Раубичи", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.
В составе женской команды на сборе тренируются Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич и Анна Сола. В мужскую команду включены Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко и Дмитрий Лазовский.
"Основные цели и задачи сбора - отработка навыков стрельбы при определенных скоростных режимах при соревновательной скорости; повышение уровня функциональной подготовленности биатлонистов на дистанционные скорости. После сбора будет небольшой перерыв и участие в чемпионате Беларуси по летнему биатлону. Специальной подводки к этим соревнованиям делать не будем, это плановое мероприятие", - рассказал старший тренер мужской команды Олег Рыженков.
Учебно-тренировочный сбор продлится до 20 сентября. Затем с 26 сентября стартует чемпионат Беларуси по летнему биатлону.
Первый этап Кубка мира сезона-2018/2019 стартует 2 декабря в словенской Поклюке.-0-
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