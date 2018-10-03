Мужская команда Беларуси уступила соперникам из России на Всемирной шахматной олимпиаде

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В восьмом туре Всемирной шахматной олимпиады в Батуми (Грузия) мужская команда Беларуси проиграла соперникам из России со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владислав Ковалев в игре с Сергеем Карякиным сумел добиться ничейного исхода, такого же результата достиг Кирилл Ступак в противостоянии с Никитой Витюговым. Первый номер белорусов Алексей Александров уступил Владимиру Крамнику, а Сергей Жигалко не смог найти контраргументов в матче с Яном Непомнящим. В девятом туре олимпиады белорусы сыграют с первой командой Грузии.

В турнире среди женщин белоруски Ольга Баделько, Ланита Стецко, Яна Ильючик и Мария Колядич были сильнее команды Португалии - 4:0. Следующий матч наши шахматистки проведут с соперницами из Швеции.

Во время Всемирной шахматной олимпиады проходит Генеральная ассамблея ФИДЕ, в ходе которой будет избран президент этой организации и определена столица Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, на проведение которой претендует Беларусь.-0-