15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда "Минск" лидирует перед заключительным туром Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В двух матчах, которые состоялись в Минске на стадионе в парке имени Максима Горького, подопечные Сергея Дроздова добились важных побед над прежним лидером "Динамо-Электросталь" из России - 6:3. В следующей игре минчане были сильнее принципиальных соперников из брестского "Строителя" - 5:3.
В активе ХК "Минск" 21 очко. В заключительном туре белорусская команда 16 августа сыграет с украинском "ОКС ШВСМ" из Винницы. В случае успеха минчане станут обладателями почетного трофея.
Кубок Содружества проводится уже в девятый раз. Первым обладателем почетного трофея стал брестский "Строитель", после два года подряд победителем был клуб из Украины "Олимпия-Колос". С 2013 года бессменным обладателем кубка является российская "Динамо-Электросталь".-0-
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