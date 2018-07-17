Мужская команда по хоккею на траве "Минск" узнала соперников в Европейской лиге

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда по хоккею на траве "Минск" узнала соперников в первом раунде Европейской лиги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Соперниками действующего чемпиона Беларуси в группе С станут бельгийский "Роял Леопольд" и польский "Грюнвальд".

Турнир пройдет с 5 по 7 октября в Барселоне. Победители каждой из четырех групп сыграют в следующем раунде Европейской хоккейной лиги. Белорусский клуб будет принимать участие в самом престижном клубном соревновании в четвертый раз. В сезоне 2013/2014 в ЕХЛ выступал брестский "Строитель".-0-