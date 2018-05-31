Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет два спарринга с командой Литвы

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты перед матчами плей-офф чемпионата мира с австрийцами проведет два контрольных матча с командой Литвы. Спарринги состоятся 3 и 4 июня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Тренерский штаб сборной Беларуси во главе с Юрием Шевцовым вызвал на тренировочный сбор 21 гандболиста:

вратари - Вячеслав Солдатенко (СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК им. Мешкова, Брест), Артем Подосинов ("Гомель");

полевые игроки - Андрей Юринок, Денис Рутенко, Максим Баранов, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков (все - БГК им. Мешкова, Брест), Иван Бровко, Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш, Николай Алехин, Александр Подшивалов (все - СКА, Минск), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция), Максим Бабичев, Алексей Шинкель, Борис Пуховский (все - "Мотор", Запорожье, Украина), Кирилл Князев ("Калиш", Польша), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия), Вадим Гайдученко ("Динамо", Бухарест, Румыния), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия).

Товарищеские встречи с литовцами, которые пройдут на паркете столичного спорткомплекса "Уручье", зрители смогут посетить бесплатно. Игра 3 июня начнется в 17.00, 4 июня - в 11.00. Там же 10 июня в 17.00 начнется и первый матч со сборной Австрии за выход в финальную стадию ЧМ-2019. Ответная встреча пройдет 13 июня в Вене.-0-