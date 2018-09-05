Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Гибралтар в квалификации к ОИ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве с трудом обыграла команду Гибралтара со счетом 4:3 в первом этапе квалификации к Олимпийским играм 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда главного тренера Сергея Дроздова неуверенно сыграла в защите, позволив соперникам опасно контратаковать. В итоге к 59-й минуте матча команды подошли с равным счетом - 3:3. Решающий мяч у белорусов со штрафного-уголового забросил Иван Киселевич, отметившийся дублем, - 4:3. Авторами голов также стали Евгений Михейчик и Александр Лукашик.
Для нашей команды этой уже вторая победа на турнире. Ранее подопечные Сергея Дроздова были сильнее Португалии - 2:1.
На турнире в Лозаде сборная Беларуси сыграет также c Россией (6 сентября), Турцией (8 сентября) и Шотландией (9 сентября). Две лучшие команды выйдут в следующий раунд квалификации к Олимпийским играм 2020 года.-0-
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