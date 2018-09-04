Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве стартовала в квалификации к ОИ с победы над Португалией

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве стартовала в первом раунде квалификации к Олимпийским играм с победы над Португалией со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отборочный турнир, который стартовал на поле соперников в Лозаде, является начальным раундом отбора к главным стартам четырехлетия. Подопечным главного тренера Сергея Дроздова пришлось приложить максимум усилий, чтобы обыграть португальцев. Счет в игре был открыт во втором периоде. Автором гола стал Владислав Белоусов. Спустя четыре минуты у хозяев точным ударом отметился Тьяго Маркес - 1:1. Эти цифры на табло оставались до 60-й минуты встречи. Решающий гол белорусы забросили в ворота Португалии за 19 секунд до сирены об окончании четвертого периода. Решающий бросок нанес Иван Луцевич.

На турнире в Лозаде сборная Беларуси сыграет также с Гибралтаром (5 сентября), Россией (6 сентября), Турцией (8 сентября) и Шотландией (9 сентября). Две лучшие команды выйдут в следующий раунд квалификации к Олимпийским играм 2020 года.-0-