Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Хорватию в Евролиге

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси победила Хорватию в гостях в серебряной Европейской лиге со счетом 3:1 (18:25, 25:17, 25:16, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечным Виктора Бекши удалось взять реванш у балканцев за домашнее поражение на "Чижовка-Арене" (1:3). Первый сет белорусские игроки начали неудачно, но далее инициатива в матче в Сплите перешла к гостям. Диагональный Артур Удрис во второй партии сумел заработать важные очки в атаке и на подаче, что позволило нашей команде сравнять счет по сетам. У хорватов имелись проблемы с приемом мяча, вдобавок не проявил своих лучших качеств лидер нападения Лео Андрич. Белорусы уверенно действовали на блоке в концовке третьей партии, а на исходе встречи проявили себя вышедшие на замену Владислав Давыскиба и Родион Мискевич.

В другом матче группы В серебряной Евролиги сборная Венгрии на выезде обыграла Албанию – 3:2 (28:26, 25:19. 21:25, 27:29, 15:9).

Турнирное положение: Хорватия – 12 (5 матчей), Беларусь – 12 (5), Албания – 4 (5), Венгрия – 2 (5).в

Завершится предварительный этап серебряной Евролиги 6 июня. Белорусские волейболисты сыграют на выезде с Венгрией, а Хорватия в гостях встретится с Албанией. "Финал четырех" турнира пройдет с 15 по 16 июня в македонском Скопье.-0-