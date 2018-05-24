Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла Хорватии во втором туре Евролиги в Минске со счетом 1:3 (25:21, 17:25, 19:25, 20:25). Хозяева площадки неплохо начали встречу. В нападении выделялись своими действиями Андрей Радюк и Артур Удрис. Белорусы также старались эффективно играть на блоке, что и позволило добиться успеха в первой партии. После отдыха хорваты усилиями чемпиона Италии по волейболу в составе "Перуджи" Лео Андрича, уроженца Минска Тимофея Жуковского организовали неплохую подачу, с которой белорусам справиться было сложно. Гости перехватили инициативу и победили в четырех партиях. Самым результативным игроком матча стал Лео Андрич - 28 очков. У белорусов проявил себя в атаке Андрей Радюк (13 очков) и Родион Мискевич (8 очков). Сборной не удалось задействовать в полном объеме центральных блокирующих, против которых в защите сыграли хорваты. В другом матче группы В команда Албании была сильнее Венгрии - 3:1. Следующий матч белорусской команды состоится 26 мая против соперников из Венгрии.

Фото Андрея Покумейко