Мужская сборная Беларуси по волейболу выиграла у Венгрии в Евролиге

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу выиграла у Венгрии в серебряной Евролиге со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Бекши превосходили своих оппонентов в классе и добились уверенной победы на площадке "Чижовка-Арены". Самым результативным игроком встречи стал Павел Авдоченко (16 очков), который показал высокий процент реализации в атаке.

"После поражения от Хорватии (1:3) мы много внимания уделили приему мяча, постарались лучше действовать на блоке. В матче с Венгрией доволен, как сыграли наши высокие нападающие на краях сетки", - отметил наставник белорусов Виктор Бекша.

В группе В серебряной Европейской лиги сборная Хорватии обыграла Албанию - 3:0.

Турнирное положение: Хорватия - 9 очков (3 матча), Беларусь - 6 (3), Албания - 3 (3), Венгрия - 0 (3).

Мужская сборная Беларуси проведет еще три матча на выезде в Евролиге. 30 мая белорусская команда сыграет с Албанией, 2 июня - с Хорватией, а завершит групповой этап 6 июня выездной встречей с Венгрией.-0-