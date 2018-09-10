На чемпионат Беларуси по мотокроссу приедут гонщики из пяти стран

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше 15-16 сентября пройдет заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси по мотоциклетному кроссу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организационной структуре ДОСААФ.

На мотокроссовой трассе "Кутеинка" продемонстрируют свое мастерство около 150 гонщиков из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии и Германии. Предыдущие этапы состязаний прошли в Гродно, Ошмянах и Барановичах.

В первый день состоится торжественное открытие соревнований и финальные заезды классов 50, 65, 125 куб. см (юноши), "Мотоцикл с коляской", "АТV Sport" (квадроциклы), а также "Начинающий", "Национал", "Ветеран" и "Юниор". 16 сентября пройдут мотобаталии в классах 85, 125 куб. см (мужчины), "Open" и "Open В". Всего в Оршу съедутся 13 команд. Среди участников и чемпионы прошлых лет.

"Мероприятие проводится более 10 лет и пользуется популярностью, ведь на финальный этап съезжаются сильнейшие спортсмены, а участников состязаний больше, чем на Кубке Беларуси. Эффектные трюки, рев моторов всегда привлекают зрителей, главное - одеться по погоде", - отметили в областной структуре ДОСААФ.

Победителей наградят кубками и призами от организаторов и партнеров мотофорума.

Организаторами соревнований выступили Витебская областная и Оршанская городская организационные структуры ДОСААФ, Оршанский райисполком и Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта.-0-