4 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На чемпионате мира по гиревому триатлону под Витебском попробуют установить мировой рекорд, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель наблюдательного совета Международной федерации гиревых видов спорта Анатолий Ежов.

В деревне Малые Летцы Витебского района 8-9 сентября пройдет 30-й чемпионат мира по гиревому триатлону. В Беларуси его проведут в седьмой раз. По предварительным заявкам, в состязании примут участие около 120 спортсменов из 15 стран. Чемпионат пройдет в нескольких категориях. Будут индивидуальные и групповые зачеты и попытки установить новые высшие достижения.

Соревнования пройдут по восьми временным (регламенты времени от 1 минуты и до 1 часа) номинациям и 27 по упражнениям. Состязания проводятся в трех положениях - сидя, стоя и лежа, что позволяет принимать участие и паралимпийцам. В распоряжении спортсменов будут гири от 2 до 40 кг. Покажут свое силу люди разных возрастов: самому молодому 11 лет, старшему - 84 года.

"Приедет на чемпионат гродненец Евгений Назаревич, который недавно возглавил Международную федерацию гиревых видов спорта. В июле этого года в Италии мы были на первом чемпионате мира Всемирной федерации гиревого спорта. Там он завоевал три золотые медали и установил три рекорда, результат одного из них превышает мировой. Будет 60-летний Сергей Трифонов, ему принадлежит рекорд Беларуси в рывке гири в 32 кг - 202 подъема за 10 минут. Гиревик также 10-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Кроме того, предполагается, что Евгений Назаревич попробует установить мировой рекорд в толчке длинным циклом двух гирь по 32 кг в течение 5 минут", - рассказал Анатолий Ежов.

Он акцентировал внимание на том, что этот вид спорта берет начало с чемпионата мира в Архангельске (Россия), который состоялся в 2007 году. Постепенно центром мирового гиревого триатлона стала Беларусь, многие рекорды Книги рекордов Гиннесса принадлежат белорусским силачам. "В Беларуси мы зарегистрировали Международную федерацию гиревых видов спорта, создали республиканскую федерацию гиревого спорта и силового жонглирования", - добавил Анатолий Ежов.

Организаторы добавили, что в следующем году чемпионат мира планируют провести в Гродно. В этом городе есть идея установить новый рекорд: 2 тыс. спортсменов будут одновременно на одной площадке поднимать гири в течение определенного времени.-0-