На чемпионате мира по трековым велогонкам Беларусь представят 16 спортсменов

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в голландском Апелдорне стартует чемпионат мира по велогонкам на треке, в котором примут участие более 400 спортсменов и 40 стран. Среди них за медали будут бороться 16 белорусских велосипедистов, который выступят в 11 видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском командном спринте Беларусь представят многократные чемпионы и рекордсмены страны в этой дисциплине Евгений Веремчук, Владислав Новик, Артем Зайцев (в резерве - Эрик Бурцев). В командной гонке преследования у мужчин заявлены Роман Тишков, Михаил Шеметов, Евгений Королек, Евгений Ахраменко, Роман Романов и Гордей Тищенко. Кто выйдет в стартовом квартете, тренер национальной команды Юрий Юрченко определит перед стартом.

В индивидуальных видах у мужчин наибольшие надежды, безусловно, связаны с Евгением Корольком, который выйдет на старт в своем коронном виде скретче. Чуть больше месяца назад Королек стал победитель минского этапа Кубка мира в этом виде и теперь имеет шансы взойти на подиум мирового первенства.

Способны приятно удивить результатами и его товарищи по сборной. Большой опыт международных соревнований за плечами у Романа Тишкова, который будет соревноваться в омниуме. Неоднократно демонстрировал умение побеждать на крупнейших трековых стартах и Роман Романов, которому в Апелдорне доверено стартовать в гонке по очкам. В индивидуальной гонке преследования выступит рекордсмен Беларуси Михаил Шеметов.

Лидерами женской команды должны стать опытные Инна Савенко и Полина Пивоварова. В командной гонке их партнершами будут Анна Терех, Анастасия Дедикова, Екатерина Пятровская и Каролина Савенко. Кроме того, Савенко выйдет на старт в групповой гонке по очкам и индивидуальной гонке преследования, а Пивоварова попробует проявить себя в омниуме. В скретче наставник женской команды Беларуси Любовь Немкова рассчитывает на успешное выступление Анны Терех. На зимнем чемпионате страны эта молодая спортсменка поднималась на пьедестал почета во всех видах программы.

Планетарный форум лучших мастеров трековых велогонок продлится до 4 марта.-0-