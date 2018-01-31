На Олимпийские игры в Пхенчхане продано 74% билетов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане реализовано около 74% билетов. Об этом рассказал глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом, сообщает ТАСС.

В продаже остались 278 тыс. билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия Игр. При этом на соревнования первых трех дней Олимпиады проданы почти 80% билетов.

"Остались билеты лишь на небольшое количество соревнований. Ожидаю, что все билеты на Олимпийские игры в Пхенчхане будут проданы", - заявил Ли Хи Бом.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Республики Корея сообщил, что почти полностью распроданы все места на соревнования фигуристов (мужское одиночное катание), керлингу и матчи с участием объединенной женской хоккейной команды КНДР и Республики Корея.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. -0-