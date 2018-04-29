29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании тренерский штаб сборной Беларуси рассчитывает на молодых игроков. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал наставник национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Североамериканский специалист отметил огромную работу, которую удалось проделать его подопечным в преддверии мирового форума. Дэйва Льюиса также беспокоит вратарская линия накануне турнира. "Все три наших голкипера не имеют достаточного опыта выступлений на столь высоком уровне, но они должны компенсировать это своей усердной работой на площадке и за ее пределами. Мы много работали над действиями в неравных составах. В сборную приглашены молодые игроки, и на каждого из них тренерский штаб возлагает большие надежды", - рассказал Дэйв Льюис.

При подготовке к чемпионату мира белорусские хоккеисты провели серию матчей с Финляндией, Швейцарией, Данией и Норвегией. Первую игру главного старта сезона национальная команда Беларуси проведет 4 мая против соперников из Швеции.-0-